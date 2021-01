Molotov an der Donau

Am Tag vor Neujahr saßen Groll und der Dozent mit einer Flasche portugiesischem Weißwein und einem Karamellkuchen an der buddhistischen Pagode beim Donaukraftwerk Freudenau auf einer Bank und beobachteten den Schiffsverkehr. Herr Groll schwelgte in Erinnerungen an das Donaurestaurant Berger, das sich einst auf der Dammkrone befand. Dort habe bis weit in die nuller Jahre des neuen Jahrhunderts eine brasilianische Köchin schmackhafte brasilianische und portugiesische Gerichte zubereitet. »Die großgewachsene Frau war wunderschön, sie war die Gattin des Eigentümers, eines Wieners, der mit ihr im Winter in Belo Horizonte und die restliche Zeit in Wien lebte, zumindest bis zur großen Finanzkrise des Jahres 2008. Unter den Süßspeisen, die sie zubereitete, ragte besonders ein portugiesischer Kuchen namens Molotov hervor.«

»Seltsamer Name«, sagte der Dozent. »Hat er etwas mit dem langjährigen sowjetischen Außenminister Molotow zu tun?«

»Keine Ahnung«, sagte Herr Gro...