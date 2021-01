Parole des Tages: #WirMachenAuf

Es ist immer erfreulich zu erleben, dass die guten alten Methoden der Kommunikationsguerilla nach wie vor in Gebrauch sind. Wie zum Beispiel das Kapern von Begriffen oder Parolen, um die Bedeutung umzudrehen und Verwirrung zu stiften. Am Wochenende setzten User des Kurzbotschaftendiensts Twitter diese Methode mit Erfolg ein. Sie kaperten mal eben den Hashtag #WirMachenAuf. Der war von einem offenbar von Coronaleugnern betriebenen Kanal des Messagingdienstes Telegram aus in die Welt gesetzt worden und sollte Ladeninhaber animieren, sich d...