Anmerkungen der Vernunft

In der Ausgabe vom 31. Dezember 2020/1. Januar 2021 erschienen die berühmt-berüchtigten Listen der Vernunft des jW-Feuilletons. Um deren Ermittlung beispielhaft transparent zu machen, haben wir Filmkritiker Peer Schmitt um eine kurze Begründung seiner Auswahl gebeten. (jW)

Roman Polanski: »Intrige«

Das war noch so was wie ein regulärer deutscher Kinostart im Februar dieses Jahres. Man kann von Polanski und seinem erratischen Spätwerk halten, was man will. Mit seiner Version der Dreyfus-Affäre traf er den Nagel auf den Kopf. Der Film erklärt anhand eines historischen Musterbeispiels, was eine Verschwörung ist. Echte Verschwörung und fingierte Verschwörung. Geheimdienste, Polizei, Presse, Gerichte, Regierungsbeamte. Groteske Gestalten, falsche Anklagen, gefälschte Akten. Man durfte sich an Trump und »Russiagate« erinnert fühlen. Das Thema der Verschwörung blieb 2020 dann zentral. Der Originaltitel »J’accuse« bedient sich übrigens bei dem Titel des berühmten D...