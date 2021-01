Leise rieselt kein Schnee

Die Regionalbahn von Weimar nach Erfurt ist am Heiligabendmorgen fast leer. Am rechten Fenster fährt der Glockenturm vom Ettersberg vorbei, unter dem Himmel hängt eine schwarze Wolkendecke, aber es regnet nicht. Schnee haben sie für heute Abend angekündigt.

Der Anschluss in Erfurt kommt pünktlich, nicht einmal jeder zweite Platz ist besetzt. Am Nürnberger Hauptbahnhof angekommen, fahre ich zum Diana-Platz, um mich auf Corona schnelltesten zu lassen. Untergebracht ist die Teststation in einer alten, kleinen Tankstelle. Eine Fahrbahn für Autos, eine für Fußgänger.

Ich gebe Chipkarte und 60 Euro, und ein junger Mann in einem bl...