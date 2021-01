»Für die Ernten in der Region sind sie absolut unverzichtbar«

In der südgriechischen Region Lakonien betreibt Ihre Familie Landwirtschaft. Was macht die Situation von Olivenölarbeitern dort so speziell?

Im Gegensatz zu Orangenfarmern haben Olivenbauern meist sehr wenig Kapital. Das Arbeitsverhältnis wird noch ganz altmodisch geschlossen. Jeden Morgen trifft man sich am Marktplatz der nahegelegenen Ortschaft. Dort werden die Arbeiter angeheuert, um bis zum Abend bei der Ernte zu helfen. Auf den Olivenfeldern Lakoniens arbeiten mit einem geschätzten Anteil von 70 Prozent Menschen aus Pakistan. Nach mehr als zehn Jahren sind diese Leute in ihrer Tätigkeit hoch spezialisiert. Es handelt sich aktuell um 5.000 bis 6.000 Personen in der Region.

Unter welchen Umständen kamen diese Arbeiter nach Griechenland?

Um das Jahr 2006 begann die erste Welle dieser sogenannten illegalen Migrationsbewegung, die man eigentlich Flucht nennen muss. Viele wanderten zu Fuß über die iranische und türkische Grenze nach Griechenland. Damals war e...