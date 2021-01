Spannungen im Persischen Golf

Zum Jahreswechsel haben die USA und Israel politisch, wirtschaftlich und militärisch ihren Ton gegen den Iran verschärft. Washington warnte Teheran vor Vergeltungsschlägen für den Mord an dem hochrangigen General Kassem Soleimani vor einem Jahr, gleichgültig ob im Irak oder andernorts in der Region. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Katibsade, erklärte hingegen, die Verantwortung läge bei den USA. Der russische Botschafter in Tel Aviv sagte, nicht der Iran, sondern Israel destabilisiere die Region.

US-Außenminister Michael Pompeo nutzt seine letzten Amtstage, um weitere Sanktionen gegen den Iran und Partner des Landes zu verhängen. Nur wenige Tage vor dem Jahrestag des Mordanschlags passierte das U- Boot »USS Georgia« in Begleitung weiterer US-Kriegsschiffe demonstrativ die Straße von Hormus im Persischen Golf. Die Entsendung der Schiffe solle den »Schutz der regionalen Sicherheit« gewährleisten, hieß es in einer Erklärung. Die 5. US-Flot...