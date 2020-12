Dinner for One

Wenn schon kein Böllern, dann zumindest das. 1972 erstmals zu Silvester gesendet, gehört der Sketch um Butler James und Miss Sophie einfach zum Jahreswechsel. Cheerio!

Das Erste, Do., 15.50 Uhr

Neujahrsansprache der ­Bundeskanzlerin

Traditionell am Silvesterabend hält die Kanzlerin in Berlin ihre Neujahrsansprache. Angela Merkel ist seit 2005 im Amt, nun ist sie letztmalig am Zug. Nur BR und MDR verweigern sich und bleiben als einzige ARD-Anstalten außen vor.

WDR, Do., 20.10 Uhr

Shakira

In Concert – El Dorado World Tour

2018 ging Shakira von Juni bis November auf ihre sechste Welttournee. Am 3. September filmten Kameras die Show in Inglewood. Über ihre sozialen Netzwerke ließ sie die Fans darüber entscheiden, welche Songs im Konzert gespielt werden sollen. Geht sehr gut für Silvester – schließlich lautet einer ihrer bekanntesten Songtitel »Hüften lügen nicht«. USA 2018.

3sat, Do., 21.45 Uhr

Magic Mike

Kleinere Performances, a...