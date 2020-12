Verteilungskampf beim Fischfang

Bis zum Schluss war die Fischerei größter Stolperstein bei den »Brexit«-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien. Nun haben sich die beide Seiten bei den Fangquoten auf einen Kompromiss geeinigt. Doch die Begeisterung hält sich bei allen Beteiligten in Grenzen. Die Fischer der EU müssen in Zukunft auf ein Viertel ihres Fangs vor der britischen Küste verzichten. Die Verringerung betrifft nicht alle Fischarten gleichermaßen. Für Seezunge und Wittling liegt sie deutlich über 25 Prozent, für Kabeljau ist es genau ein Viertel, aber bei Scholle nur fünf Prozent. Die Reduzierung soll schrittweise innerhalb der nächsten fünfeinhalb Jahre erfolgen. Insgesamt habe die EU für anderthalb Milliarden Euro Fangrechte an Großbritannien übertragen, rechnet Visned, der Berufsverband der niederländischen Fischer. »Unser Sektor ist das Wechselgeld dieses »Brexit«-Vertrags geworden«, klagte Verbandsdirektor Pim Visser am Sonntag in der Onlineausgabe des Financieele Da...