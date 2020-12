Coronaexpertin des Tages: Oma Wanga

Manche terrorisieren Silvestergäste mit Bleigießen, andere mit Kristallkugelgucken oder neuerdings mit Querdenken, also Querschenken. Der Philosoph Theodor W. Adorno, Experte für Okkultes, wusste: »Zahlenmystik bereitet auf die Verwaltungsstatistiken und Kartellpreise vor.« Um Nasenlängen vorn beim Zukunftsabrakadabra liegt gegenwärtig »Baba« – also »Oma« – Wanga. Die bulgarische Seherin lebte von 1911 bis 1996, hat aber bis zum Jahr 5079 alles vorhergesagt, was an Systemrelevantem passiert, z. B. für 2016 den Anfang vom Ende Europas. Das heißt den »Brexit«. Für 201...