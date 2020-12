Stationen: Papst Franziskus – Pontifex und Krisenmanager

So ein richtiges Jubiläum ist das nun nicht: Am 13. März 2013 wurde Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt und nannte sich hochgradig identitätspolitisch in Franziskus um. Er trat sein Amt mit Anliegen an, die vor allem die soziale Gerechtigkeit betreffen, er vertritt aber auch eine konservative Linie in bezug auf Sexualität. Mit dieser Kombination ist er die ideale Projektionsfläche für konservative Linke. Aber dass soziale Ungerechtigkeit nicht verschwindet, nur weil man sich hübsche neue Namen ausdenkt, kann wiederum die neue Linke von ihm lernen. D 2020.

BR, 19.00 Uhr

Wissen vor acht – Werkstatt

Wie viele Klavierstimmer gibt es in Chicago?

Vince Ebert erklärt, warum man mitunter komplexe Fragen durch gutes Schätzen sehr präzise ein...