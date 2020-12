Kozik, Unterberg, Wünscher

Warum hat dir denn Erich Honecker einen Blumenstrauß überreicht?« wurde Christa Kozik von ausländischen Freunden gefragt, als sie das Foto in einer Zeitung sahen: Honecker – Blumenstrauß – Kozik. Sie konnten sich nur vorstellen, dass ein Mann einer Frau Blumen schenkt und nicht umgekehrt. Doch es war so. Bei einer Tagung des Schriftstellerverbandes wurde sie auserkoren, den Strauß zu überreichen. Sie wollte gar nicht, denn sie hatte den Saum ihres langen Kleides mit dem Absatz verunstaltet. Aber weder Honecker noch der Fotograf sahen so weit nach unten. Christa Kozik, die sowohl Film in Babelsberg als auch Literatur in Leipzig studiert hatte, war nicht nur eine erfolgreiche Defa-Szenaristin (»Sieben Sommersprossen«, »Hälfte des Lebens«), sondern entwickelte sich zu einer phantasievollen Kinderbuchautorin, deren Geschichten in viele Sprachen...