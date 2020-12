Gesundheitsgefährder des Tages: Jens Stoltenberg

Eine Jubelmeldung hat 2020 doch noch für uns: Die NATO will »ihre Anstrengungen im Bereich der Biowaffenabwehr« verstärken, berichtete die Deutsche Presseagentur am Dienstag. Die Coronapandemie habe gezeigt, wie gefährlich biologische Kampfstoffe sind, so die Begründung. Ist das Virus also doch nicht aus Bill Gates’ Hobbykeller entfleucht, sondern eine fiese Waffe der KP Chinas, um die (westliche) Welt zu unterjochen? Ganz soweit wollte Jens Stoltenberg, seines Zeichens NATO-Generalsekretär, nicht gehen. Das Coronavirus sei nicht im Labor erschaffen worden, enthüllte...