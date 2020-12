Miteinander reden

Vor dem für den 16. Januar angesetzten Bundesparteitag der CDU bringen sich die Kandidaten für den Posten der noch amtierenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Stellung. Exbundestagsfraktionschef Friedrich Merz, der wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenpolitiker Norbert Röttgen Parteivorsitzender werden will, deutete am Montag an, dass er damit einverstanden ist, dass über den Kanzlerkandidaten der Unionsparteien erst später als bislang von ihm gefordert entschieden wird. Er sei zwar »eher der Meinung, wir sollten das bald entscheiden«, sagte Merz der Nachrichtenagentur dpa. »Aber es gibt auch gute Argumente zu sagen, wir sollten das gemeinsam mit der CSU zu einem etwas späteren Zeitpunkt machen«, so Merz weiter, der damit auf diejenigen zugeht, die verhindern wollen, dass ihm mit dem Parteivorsitz auch gleich die Kanzlerkandidatur zufällt.

Dass Merz in dieser Frage manövrieren muss, weil das Merkel-Lager allem Anschein nach darau...