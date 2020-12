Schienenverkehr ohne Service

Schlechte Weihnachtsbotschaft für das Servicepersonal auf den niederländischen Bahnhöfen: Die staatliche Bahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen (NS) will dort 341 Vollzeitjobs streichen. Betroffen sind die Beschäftigten an den Infozentren und Fahrkartenschaltern. Das berichtete am Sonnabend die Tageszeitung Het Parool.

Von den noch bestehenden 36 Bahnhöfen mit Rundumservice werden nur noch zehn übrigbleiben, unter anderem in den Großstädten Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam und am Flughafen Schiphol. Auf den anderen Bahnhöfen wird den Kunden höchstens noch ein Schalter mit stark reduzierten Öffnungszeiten zur Verfügung stehen. »Wenn ein Zugpassagier dann mit jemandemn sprechen möchte, muss er das über eine App oder über eine Infosäule tun«, erklärte Wim Eilert von der Gewerkschaft VVMC gegenüber Het Parool. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahrzehnte fort: Auf 237 Bahnhöfen sind bereits heute überhaupt keine Beschäftigten mehr vor Ort. Daz...