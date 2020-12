Katastrophe mit Ansage

Mit drastischen Worten hat Peter Van der Auweraert die Situation von Geflüchteten im Nordwesten Bosniens und Herzegowinas kommentiert. Dort gebe es eine humanitäre Katastrophe, sagte der Chef der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Bosnien am Montag gegenüber dem Fernsehsender N1 in Sarajevo. Am vergangenen Mittwoch war in der Nähe von Bihac ein provisorisches Flüchtlingslager in Flammen aufgegangen. Rund 1.000 Menschen sind seitdem ohne Obdach und grundlegende humanitäre Versorgung. Deswegen verteilte am Montag das Rote Kreuz an die dort Ausharrenden warme Kleidung und Decken, nachdem es am Wochenende geschneit hatte.

Das Lager Lipa wurde durch Brandstiftung zerstört. Wie im griechischen Moria wurde das Feuer vermutlich von einigen Geflüchteten gelegt. Eigentlich sollte das im April eingerichtete Zeltlager lediglich als Notfallzentrum während der Coronapandemie dienen. Doch es schien, dass aus der Behelfslösung ein Dauerzust...