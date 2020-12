Der Autor und Kunstkritiker Karl Scheffler fand 1910, dass Berlin eine »Vorkämpferin« bei der Amerikanisierung Europas geworden sei. Berlin scheine mitten in Amerika zu liegen, schrieb 1927 der Feuilletonist Heinrich Eduard Jacob. Der Soziologe Rolf Lindner zitiert überdies in seinem Buch »Berlin. Absolute Stadt« (2016) den Historiker Lothar Müller, der den hiesigen Amerikanismus mit »Berlinismus« in Zusammenhang stellte. Lindner erwähnt dazu die einst neuen deutschen Wörter: »efficiency«, »service«, »advertising and selling«.

Mit der Computerisierung und dem Internet sind erneut viele US-amerikanische Wörter über uns gekommen, zu Zeiten der Coronapandemie mit Homeoffice und Zoom-Videokonferenzen ein weiteres: »Zoom-Face«. Vor Corona kannte hier niemand das Wort, aber mittlerweile ist es ein stehender Begriff. In zahllosen Blogs klagen Nutzerinnen einander ihr Leid, wie alt sie in Videoanrufen aussähen. Sie bewerten die neusten Touch-Up-Apps und Weichzeich...