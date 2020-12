Die schönsten Weihnachtslieder mit dem 1. FC Union

In diesem Jahr muss das traditionelle Weihnachtssingen im Stadion ausfallen. Trotzdem möchte der 1. FC Union seine Mitglieder und die vielen Fans in Berlin und Brandenburg in die Weihnachtsfeiertage begleiten. Jessy Wellmer und Andreas Ulrich treffen kurz vor Heiligabend direkt vor dem Stadion an der Alten Försterei bekannte Unioner wie den Erfinder des Weihnachtssingens, Torsten Eisenbeiser, oder Pressesprecher Christian Arbeit. Als kleine Unterstützung für das Weihnachtsfest in den heimischen vier Wänden gibt es seit Mitte Dezember in den Union-Zeughäusern das Weihnachtssingenpaket für zu Hause. Es enthält das Liederheft, eine Kerze mit Tropfschutz, ein Feuerzeug, eine Weih...