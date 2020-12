100 Jahre Radio

Das Radio wird hundert Jahre alt, daher lohnt ein kurzer Blick zurück. Nicht gleich auf ein ganzes Jahrhundert, das vergangene Jahr war ereignisreich genug. Lineares Hörfunkprogramm erlebte ein kleines Revival. Die Coronapandemie rückte das UKW-Radio als Distributionsweg für aktuelle Nachrichten, die man sich nicht selbst zusammenstellen muss, wieder etwas mehr in den Fokus.

Ansonsten wird Radio zunehmend digital, was aber nicht ohne Druck zu gehen scheint. In neuen Autos müssen künftig serienmäßig Digitalradios für den Empfang von DAB+ verbaut werden. Auch das mit seinen beiden Programmen DLF und DLF Kultur bundesweit sendende Deutschlandradio drückt auf die Tube. »Als erster öffentlich-rechtlicher Sender hat Deutschlandradio in den letzten Jahren begonnen, in ausgewählten Regionen eine rein digitale Programmverbreitung zu realisieren«, hieß es in einer Pressemitteilung vom Juni zur Einstellung des UKW-Betriebs in Landshut und Boppard.

Auf DLF Kultur läuft...