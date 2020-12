Weihnachtssingen in der Klosterkirche Schäftlarn

Besinnlichkeit ist auch eine revolutionäre Tugend, das Durchatmen vor dem Sturm. Hier die katholische und die lutherische Variante des Christentums: Rokoko- und Barockkünstler haben die Klosterkirche der Benediktinerabtei Schäftlarn gestaltet, in der das erste Weihnachtssingen stattfindet. Unter der Leitung von Otto Dufter, Leiter der Musikschule Unterwössen, präsentieren junge Sänger und Musikanten Lieder und Melodien. D 2015.

BR, Do., 18.45 Uhr

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Ein Muss in diesen Tagen. In dem traumhaft romantischen Film gelingt es dem renommierten Märchenfilmregisseur Vaclav Vorlicek, dem weltweit bekannten Märchen neue Qualitäten abzugewinnen. CSSR/DDR 1973

One, Do., 18.50 Uhr

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248A

Aufzeichnung aus der Thomaskirche Leipzig

Frohe Botschaft in elaborierter Variante. Entstanden ist das Werk in den stillen Bußwochen des Advents 1734, in einer Zeit, in d...