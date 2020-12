Es gibt kein Glück ohne Arbeit

Ganz beiläufig, im bescheidenen DVD-Release, verschafft Matteo Garrone uns die schönste und tiefsinnigste Pinocchio-Verfilmung seit je. Der Stoff hatte bislang wenig Glück. Man war abgestoßen vom Disney-Kitsch (1940), gelangweilt von Steve Barrons genügsamer Adaption (1996) und ratlos nach Roberto Benignis bizarrem Versuch (2002), in dem er sich allen Ernstes selbst als Pinocchio besetzte. Die für 2021 angekündigte Verfilmung von Guillermo del Toro dürfte immerhin inszenatorisch beachtlich werden.

Auch wenn Garrone mit »Pinocchio« zum Märchensujet zurückkehrt, gleicht der Film stilistisch weniger seinem »Märchen der Märchen« (2012), sondern eher dem diesseitigen »Dogman« (2018). Das naturgemäß rurale Szenenbild erinnert an die stille Stadt des Hundefriseurs Marcello, ist aber nicht so kalt ausgeleuchtet; die dominanten Braun- und Goldtöne vermitteln zugleich Wärme und Kälte, worin sich der Märchencharakter überhaupt abbildet: düsterer Stoff in glanzvoller...