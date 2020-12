ZDF spezial Coronakrise

Was bringt der Impfstoff?

An die Zulassung des Coronaimpfstoffs von Biontech und Pfizer knüpfen sich große Hoffnungen in Europa. Und doch erinnern die mit dem Impfstoff verbundenen Hoffnungen an das Vertrauen in die Maßnahmen gegen die Klimaverschlechterung. Es gibt aber keine rein technische Lösung, sondern nur eine gesellschaftliche. Ob das nun ausschließlich mit sogenannten Einschränkungen funktioniert – auch das ist wiederum gesellschaftlich zu klären. Das Schicksal des Menschen ist der Mensch – und nicht das Virus.

ZDF, 19.20 Uhr

Re: Brennpunkt Covidstation

