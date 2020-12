Österreichische Monopolisten

Bei einem Erkundungsgang entlang des neuen Badestrands am Donaukanal entspann sich zwischen Herrn Groll und dem Dozenten ein Gespräch über monopolistische Machtstrukturen in Österreich.

Der Dozent wollte wissen, ob auch Wein von Monopolen gehandelt wird. »In der sogenannten Neuen Welt ist das die Regel«, antwortete Herr Groll. »Kalifornischer oder australischer oder südafrikanischer Rotwein wird von Großkonzernen vermarktet und überwiegend auch produziert. In Chile und Argentinien geht der Trend ebenfalls in diese Richtung. In Europa hingegen existieren neben Großproduzenten in Italien, Frankreich und Spanien noch Zehntausende kleinere Betriebe, unter ihnen viele Genossenschaften. In Ländern wie Portugal, Deutschland, Ungarn oder Österreich ist der Markt noch fragmentiert, kleinere und mittlere Weinbauern stellen einen großen Teil der Weinmengen her. In Österreich aber befinden sich einige Großweinproduzenten auf dem Weg zu monopolistischen Regionalkaisern...