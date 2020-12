Sie haben über 25 Jahre beim Verein Kölner Appell gegen Rassismus gearbeitet. Wie kommt es, dass Sie sich heute für Obdachlose engagieren?

Nachdem meine Frau Christiane Ensslin am 20. Januar 2019 gestorben war, habe ich über ein Jahr nur in der Vergangenheit gelebt. Durch die Obdachlosen habe ich da rausgefunden. Im März war ich in der Gerichtsverhandlung gegen Rainer Kippe, der wegen Hausfriedensbruch angeklagt war, weil er mit obdachlosen Frauen leerstehende Häuser besetzt hat. Auf seiner Verteidigungsschrift stand: »Warum wir die Pflicht hatten, leerstehende städtische Häuser zu besetzen, um notleitende obdachlose Frauen unterzubringen«. Hausbesetzung – das fand ich gut. Die Initiativen und Vereine gegen Rassismus und Antisemitismus sind am Tropf der städtischen und staatlichen Förderungen konfliktscheu geworden und tun so, als könnte alles pädagogisch bewältigt werden. Das Diversity Management hat sie von der sozialen Frage weggelenkt. Auch die Erinner...