Zum Inhalt dieser Ausgabe | Knochenmühle des Tages: CD Projekt Red Marc Bebenroth Dem Erwartungsdruck von Finanziers und Kundschaft musste sich das polnische Videospielentwicklerstudio CD Projekt Red schon mehrfach beugen. Der – laut polnischer BOS-Bank – auf Produktionskosten von 270 Millionen Euro geschätzte Titel »Cyberpunk 2077« dürfte zu den am heißesten erwarteten des Jahres zählen. Doch er war kaum eine Woche auf dem Markt, da gaben das Studio und der japanische Konzern Sony am Freitag bekannt, dass digitale Kopien des Spiels auf der Konsole Playstation 4 vorerst nicht mehr verkauft werden. Beschwerden und Reklamationen des mit krassen Mängeln behafteten Titels...

