Morde und Kampagnen

Nur wenige Tage nach Neujahr ließ die Regierung von US-Präsident Donald Trump wortwörtlich die Bombe platzen: Am 3. Januar tötete die US-Armee in Bagdad den iranischen Militär Kassem Soleimani mittels einer Drohne. Als Grund gab Washington die tagelangen gewaltsamen Proteste vor seiner Botschaft in der irakischen Hauptstadt an, für die es Teheran verantwortlich machte. Der Mord an einem offiziellen Vertreter eines Staates gab einen Vorgeschmack auf den weiteren Verlauf des Jahres. Schließlich hatte Trump die US-Präsidentschaftswahlen am 3. November im Blick. In Wahljahren erlauben sich die Vereinigten Staaten auf internationaler Ebene immer etwas mehr – oftmals mit verheerenden Folgen für den Rest der Welt. Den jeweils amtierenden Präsidenten ist das egal, sie brauchen den »außenpolitischen Erfolg«, um sich wiederwählen zu lassen.

Taktik nicht aufgegangen

Zwar vergaßen die USA auch 2020 nicht die üblichen Kandidaten, gegen die sich ihre Außenpolitik richtet...