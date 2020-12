Rechtsfreie Branche

Die Gewerkschaftsinitiative »Faire Mobilität« hat am Donnerstag einen Rückschlag erlitten. Sie hatte den Fall einer Bulgarin vor das Landesarbeitsgericht in Berlin gebracht, die in Deutschland in der häuslichen Ganztagespflege beschäftigt war. Der Fall war in zwei Verfahren verhandelt worden: Während der erste im August gewonnen wurde, wurde nun die zweite Klage vom Gericht abgewiesen.

»Wir können das Urteil überhaupt nicht nachvollziehen«, erklärte Justyna Oblacewicz, Referentin bei »Faire Mobilität« auf jW-Nachfrage am Freitag. Dass die Klage abgewiesen wurde, habe sie sehr überrascht. In beiden Verfahren ging es um die Höhe des Arbeitsentgeltes der Klägerin, einmal aus dem Jahre 2015, im aktuellen Verfahren aus 2016. »Für das Jahr 2015 hatte die Betroffene noch Recht bekommen. Weshalb ihr Anspruch für das Jahr 2016 abgelehnt wurde, ist uns unklar«, sagte Oblacewicz. Das Gericht habe am Donnerstag seine Entscheidung nicht begründet; nun könne es ein paar...