Wurde ja auch Zeit

Langsam, aber sicher fallen die letzten Männerbastionen im Sport. Diesen Winter an der Reihe: die Nordische Kombination. Heute findet in Ramsau in Österreich der erste Weltcupwettbewerb für Damen statt. Die Entwicklung ist logisch. Einen Weltcup für Langläuferinnen gibt es seit 1981, einen für Skispringerinnen seit 2011. Warum also keinen für Athletinnen, die beides tun?

2014 beschloss der Internationale Skiverband FIS, Damenwettbewerbe in der Nordischen Kombination zu fördern. Noch im selben Jahr wurden erste FIS-Wettbewerbe veranstaltet. In der Saison 2017/18 wurde die Nordische Kombination für Damen in den Continental Cup aufgenommen, die Vorstufe des Weltcups. Wettbewerbe in der Nordischen Kombination für Damen standen auch im Programm der Nordischen Junioren-WM 2019 und der Olympischen Jugendwinterspiele 2020.

Die ersten Weltcupwettbewerbe sollten eigentlich Anfang Dezember in Lillehammer in Norwegen stattfinden. Aufgrund der Coronapandemie wurden sie ...