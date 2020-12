Sie sind doch Achim Detjen!

r ist noch immer ein faszinierender Mann – heute eher als Maler denn als Schauspieler. Das liegt an seinem eigenwilligen Charakter. Armin Mueller-Stahl, der am heutigen Donnerstag 90 Jahre alt wird, hat sehr unterschiedliche Phasen durchlaufen, an jeder nahm die Öffentlichkeit Anteil. Einem breiten Publikum wurde er 1956 durch seine erste Filmrolle in »Heimliche Ehen« bekannt, sein Konterfei zierte da schon das Filmplakat. Gustav von Wangenheim hatte ihn als jugendlichen Liebhaber besetzt, der war Mueller-Stahl auch (auf der Bühne wie im »richtigen Leben«). Doch das dünnblütige Lustspiel, in dem er neben dem von ihm verehrten Eduard von Winterstein agierte, brachte ihm noch nicht den Durchbruch.

Der folgte 1960 mit Frank Beyers Spanienkriegsdrama »Fünf Patronenhülsen«. Mueller-Stahl spielte einen Franzosen, der, von großem Durst geplagt, halb wahnsinnig wird, den Trupp verlässt und kurz darauf von Faschisten erschossen wird – ein gebrochener Held. An seine...