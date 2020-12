Flucht in die Leiharbeit

Verkehrte Welt: Während Leiharbeit für die meisten Betroffenen ein Notnagel bei schlechter Bezahlung und widrigen Arbeitsbedingungen ist, verhält es sich in der Kranken- und Altenpflege völlig anders. Wegen der Überlastung im Klinik- und Heimalltag tauschen immer mehr Kräfte ihre Festanstellung aus freien Stücken in ein Zeitarbeitsverhältnis ein. Damit schützen sie sich nicht nur vor ständigen Überstunden, sie verdienen mitunter sogar mehr Geld. In der Politik ruft die schöne Ausnahme von der Regel jedoch zunehmend Unmut hervor. So hatte der Berliner Senat bereits unmittelbar vor der Coronakrise eine Bundesratsinitiative angestoßen, um das Instrument durch Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) einzuschränken. Mit der Pandemie ist der Druck auf die Branche noch einmal gewachsen.

Am Wochenende hatte der Tagesspiegel über Personalengpässe in Berliner Kliniken berichtet, die durch eine vermeintlich gebremste Vermittlungstätigkeit der Leasingfirme...