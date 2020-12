Rotlicht: Pariser Klimaübereinkunft

Am vergangenen Wochenende war es fünf Jahre her. Am 12. Dezember 2015 wurde auf einer UN-Klimakonferenz in der französischen Hauptstadt ein neuer Klimavertrag vereinbart. Meist ist vom »Pariser Klimaabkommen« die Rede, das da von rund 190 Staaten unterzeichnet wurde, aber offiziell ist es nur ein Agreement, also eine Übereinkunft. In der UN-Nomenklatur ist das die Bezeichnung für die niedrigste Verbindlichkeitsstufe, für Abkommen, die eher technische Details behandeln. Natürlich ist dies der Bedeutung des Problems in keiner Weise angemessen, aber es war offensichtlich die einzige Möglichkeit, auch die USA mit an Bord zu holen. Denn so konnte der seinerzeitige Präsident Barack Obama den Vertrag per Verordnung ratifizieren und war nicht auf die Zustimmung seines von der Erdöllobby beherrschten Parlaments angewiesen.

Genutzt hat der Kniff indes wenig, denn wenig später verkündete Obamas Nachfolger Donald Trump den Rückzug aus der Übereinkunft, der freilich er...