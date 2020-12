Meyer-Rey, Berger-Fiedler, Brodský

Vier Kinder, zwei davon in Pionieruniform, präsentieren einen Blumenstrauß und winken mit rotem Fähnchen. So sah das Titelbild der ABC-Zeitung aus dem Verlag Junge Welt im Januar 1951 aus. Damit wurde DDR-Präsident Wilhelm Pieck geehrt, der damals 75 Jahre alt wurde. Der Titel stammte wie viele andere von der am Dienstag vor 100 Jahren geborenen Grafikerin Ingeborg Meyer-Rey. Sie hatte 1946 bei einer Ausstellung junger Künstler auf sich aufmerksam gemacht und arbeitete fortan für die Presse, schuf Theaterkostüme und illustrierte ab 1949 Bücher, fast ausschließlich für Kinder. Nachdrucke erfolgten in 13 Ländern. Quasi jedes Kind, das in der DDR aufwuchs, kannte Meyer-Reys Illustrationen, sie entwarf 1957 auch die Figur des gelben Teddybären Bummi und engagierte sich mehr als drei Jahrzehnte lang bei der Gestaltung der gleichnamigen Zeitschrift. Außerdem schuf sie Sgraffiti für das Kinderheim »A. S. Makarenko« in ...