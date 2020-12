Re: Charlie Hebdo im Visier

Terror gegen Satire in Frankreich

In der Hauptstadt des kritischen Geistes, in Paris, drangen vor fünf Jahren die Brüder Kouachi in die Redaktion des Magazins Charlie Hebdo ein und ermordeten feige die Karikaturisten Cabu, Charb, Honoré, Tignous und Wolinski sowie sechs ihrer Kollegen, weil sie es gewagt hatten, den Propheten Mohammed zu verspotten. Einige Tage später gingen etliche Franzosen auf die Straße, um für die Meinungsfreiheit zu demonstrieren, ausländische Staats- und Regierungschefs schlossen sich an. Dann kamen die ersten Meinungsverschiedenheiten: Nein, nicht jeder war »Charlie«. Fünf Jahre später begann der Prozess. Ein politischer Prozess, der auch die französische Gesellschaft unter die Lupe nimmt.

Arte, 19.40 Uhr

Ein seltsamer ...