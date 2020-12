Good Pill, bad Stuff

Am 9. Januar wird Donna Murch auf der XXVI. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz zum Thema »Faschismus und Rassismus in den USA« sprechen. Donna Murch ist Professorin an der »Rutgers School of Arts and Sciences« in New Jersey und Autorin des Buchs »Living for the City: Migration, Education and the Rise of the Black Panther Party in Oakland, California«. Der vorliegende, leicht gekürzte Beitrag erschien Ende August 2019 im englischsprachigen Original in der Zeitschrift Boston Review unter dem Titel »How Race Made the Opioid Crisis«.

Im März 2018 hielt Präsident Donald Trump in New Hampshire eine vierzigminütige Rede über die Suchtkrise und das Problem der Überdosierung. Trump stand vor einer Wand mit den Worten »Opioide: Die Krise von nebenan« und nannte ausdruckslos die vielen Verantwortlichen der aktuellen Drogenepidemie, darunter Ärzte, Verkäufer und Hersteller. Er sprach mechanisch weiter, bis er mit giftigem Crescendo auf die Beschlagnahmung von 1...