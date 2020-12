Zum Inhalt dieser Ausgabe | Freispruch zweiter Klasse Rechte Polizeichats: Vorfälle zum Teil verjährt. Aktuell 200 Verdachtsfälle Lenny Reimann Die Skandalserie um ex­trem rechte Netzwerke bei der nordrhein-westfälischen Polizei weitet sich aus. Am Montag trat Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) vor die Presse und berichtete, dass sich die Zahl entsprechender Verdachtsfälle im Verhältnis zum Vormonat um fast 30 auf insgesamt 200 erhöht habe. Knapp die Hälfte der 31 Beamten, die aufgrund gegen sie gerichteter Vorwürfe bereits im September suspendiert worden waren, stehe weiterhin unter Verdacht. Die Suspendierungen von sieben Beamten seien aufgehoben worden, weil die Vorwürfe gegen sie verjährt seien. Bei einer Reihe von Fällen seien hingegen weitere Vorwürfe hinzugekommen. Dabei soll es sich unter anderem um Delikte mit »Nähe« zur »Kinderpornographie«, Verstöße gegen das Waffengesetz, Versicherungsbetrug und Verrat von Dienstgeheimnissen handeln. Derzeit seien noch 25 Beamte vom Dienst suspendiert, 15 davon aus Mülheim an der Ruhr und Essen. Bei ...

