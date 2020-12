Das moderne Töten

Die meisten Leser stellen sich unter Kriegsgeschichte vermutlich Berichte über Feldzüge und Schlachten vor, über begabte Generale und Luschen, über das Verhältnis militärischer und politischer Entscheidungen und vielleicht noch über die Neuerungen der Waffentechnik und ihre Auswirkungen auf Strategie und Taktik. Wenn aber Bruno Cabanes mit dem Titel des umfangreichen Sammelbands, den er herausgegeben hat, »eine Geschichte des Krieges« verspricht, so deutet er damit an, dass mehrere Zugänge möglich sind.

Der Untertitel schränkt ein. Es geht um Kriegsgeschichte vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Der Einschnitt liegt bei der Französischen Revolution und ist sinnvoll gewählt: Von 1792 an wurden in Europa die verhältnismäßig kleinen, von absolutistischen Fürsten zum Dienst gezwungenen und deshalb unbeweglichen Heere abgelöst. Die Schlachtordnung der alten Armeen war dadurch bestimmt, die unfreiwilligen Soldaten am Weglaufen zu hindern. Die französischen...