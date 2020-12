Verordnete Hiobsbotschaften

»Auch nach einem Dreivierteljahr stochern Sie immer noch im Nebel und klammern sich an die untaugliche Holzhammermethode Lockdown«, hat die AfD-Abgeordnete Alice Weidel am 9. November in der Haushaltsdebatte des Bundestages der Kanzlerin mitgeteilt, wohl wissend, dass es grundverkehrt ist, sich im Nebel an Holzhammermethoden zu klammern. Davor haben bereits der Philosophenkaiser Mark Aurel und der Erkenntnistheoretiker Sir Karl Popper eindringlich gewarnt. Alice Weidel scheint aber auch ihren Montaigne studiert zu haben, von dem bekanntlich die Analyse jener Zustände stammt, die entstehen, wenn Staatsmänner mit Ausgangssperren um sich werfen: »Ihr bayerischer Adlatus, Markus Söder, greift noch tiefer in die Trickkiste autoritärer Herrschaft und wirft sogar mit Ausgangssperren um sich«...