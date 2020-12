»Querdenker« ignorieren Verbote

In mehreren deutschen Städten ist die Polizei am Wochenende gegen Aufmärsche von Gegnern der staatlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie vorgegangen. Trotz gerichtlich bestätigter Demonstrationsverbote versuchten insgesamt mehrere hundert Anhänger der »Querdenken«-Bewegung – darunter auch eine Reihe von Neonazis – in Frankfurt am Main, Dresden und Erfurt aufzumarschieren. Die Verbote der geplanten Proteste waren von den Gerichten allesamt maßgeblich damit begründet worden, dass es in der jüngsten Vergangenheit bei Aufzügen der »Querdenker« teils zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen war und sich die übergroße Anzahl der Teilnehmer vorsätzlich nicht an die geltenden Abstands- und Distanzgebote und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gehalten habe.

In Frankfurt am Main hatte ein Bündnis von Antifaschistinnen und Antifaschisten für Sonnabend zum Protest gegen die »Querdenken«-Bewegung aufgerufen. Angaben des Zusammenschlusses zufolge nahmen i...