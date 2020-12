Mit offenen Karten

Syrien: Zehn Jahre Krieg

Ein Besuch in einem Land, in das man vor zwei Jahrzehnten noch als Tourist reisen konnte. Es gilt, den Dominoeffekt zu verstehen, der das Land in einen internationalen Krieg stürzte. F 2020.

Arte, Sa., 18.05 Uhr

Vatikanstadt. Ein Hauch von Ewigkeit

Neben seiner Bedeutung als Zentrum von Finanzgeschäften und Männerfreundschaften ist der Vatikan auch ein künstlerisches Meisterwerk. Der Film zeigt, wie große Künstler nach den Vorgaben religiös nicht so interessierter Päpste zwei Jahrtausende lang zur Machtentfaltung beigetragen haben. F 2020.

Arte, Sa., 20.15 Uhr

Wie der Hund die Welt ­eroberte

500 Millionen Hunde leben heute als Haustiere. Aus dem Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken. Wissenschaftler arbeiten daran, zu...