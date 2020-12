Dialektisches Lehrstück

»Erst der neue Zweck macht die neue Kunst.« (Bertolt Brecht, 1930)

Die Aufführung von Bertolt Brechts »Maßnahme« am Abend des 13. Dezember 1930 war ein Großereignis. Sie fand im alten Gebäude der Berliner Philharmonie in Kreuzberg statt. Es sangen drei große Arbeiterchöre – der Schubert-Chor sowie die gemischten Chöre von Groß-Berlin und der Fichte-Chor – unter der Leitung von Karl Rankl. Die Besetzung sah außerdem einen Sänger vor, der verschiedene Rollen übernahm, sowie drei Schauspieler. Das Orchester bestand lediglich aus Blechinstrumenten und Schlagwerk, nur in einer Szene wird ein Klavier verwendet. Eisler, der selbst im Chor mitsang, hatte mit Ratschlägen die Einstudierung erleichtert.¹ Wichtig war ihm, keinen »schönen Vortrag« abzuliefern, sondern »kalt, scharf, schneidend« zu singen, wie ein Referent bei einer Massenversammlung. Das Tempo sollte »ein gehendes, marschierendes« sein. Der Text der »Maßnahme« sollte nicht als selbstverständlich genomm...