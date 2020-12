Viele offene Fragen

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) treibt die Errichtung einer Atommüllfabrik und eines langfristigen Zwischenlagers an der Asse zügig voran. Kürzlich hat sie diesbezügliche Planungsarbeiten ausgeschrieben, mit Bietefrist bis zum 21. Dezember 2020. Der Titel: »Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Abfallbehandlungsanlage und das Zwischenlager für die rückzuholenden radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II«. Offensichtlich will die BGE die Mitte Juli getätigte Ankündigung von Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth (SPD), an der Asse derartige Anlagen für Atommüll zu errichten, so zügig wie möglich umsetzen.

Die Eile bei der Errichtung eines neuen Komplexes dieser Art steht in frappierendem Gegensatz zur Langsamkeit bei der Rückholung des Atommülls aus Asse II. Mehr als zehn Jahre nach dem Beschluss zur Rückholung und mehr als sechs Jahre nach ihrer Verankerung im Paragraphen 57b des Atomgesetzes gibt es weder einen Masterplan noch die...