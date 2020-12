Zum Inhalt dieser Ausgabe | Zwischen Paris und Proporz Libanon: Uneinigkeit über Kabinettsposten. Finanzielle Hilfe nur bei Zufriedenstellung Frankreichs Karin Leukefeld, Beirut Nach dreiwöchigem Schweigen hat der designierte libanesische Ministerpräsident Saad Hariri am Montag Präsident Michel Aoun einen ersten Entwurf für sein 18köpfiges Kabinett vorgelegt. Nach einem weiteren Treffen am Mittwoch abend hieß es aus dem Präsidentenpalast, die Konsultationen zu den nun von beiden Seiten vorliegenden Vorschlägen zur Regierungsbildung würden fortgesetzt, um Unterschiede zu beseitigen. Einig sind sich Hariri und Aoun darin, dass auch die neue Regierung aus nicht parteigebundenen »Spezialisten« bestehen soll. Uneinigkeit gibt es darüber, welche christlichen Politiker für das Kabinett vorgesehen sind. 50 Prozent der Regierungsposten sind entsprechend der konfessionellen Aufteilung politischer Ämter für Christen vorgesehen. Die restlichen werden nach Proporz unter den sunnitischen und schiitischen Muslimen, Drusen und Unabhängigen aufgeteilt. Bei einem ersten Treffen zwischen Aoun und Hariri Anfang November hatte der designierte Premier s...

