Re: Pferdesport am Limit

Distanzreiten in Europa

Pferde und Menschen – und was die einen den anderen zumuten: Das 160-Kilometer-Rennen von Florac gilt als einer der schwersten Distanzritte der Welt. Pferde und Reiter müssen in den südfranzösischen Cevennen steile Gebirgswege meistern. Nur wer mit einem gesunden Pferd ins Ziel kommt, hat die Chance auf einen Titel. Danach gibt’s Buletten. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Warum? AWO & Co außer Kontrolle

Vereine der Arbeiterwohlfahrt in Südhessen sind in millionenteure Skandale verwickelt, zu denen die Staatsanwaltschaft ermittelt. Dabei genießt die Arbeit von Vereinen und Verbänden grundsätzlich einen guten Ruf. Es wird aber auch allgemein das Dickicht des deutschen Vereinswesens durchleuchtet. So steht der Deutsche Fuß...