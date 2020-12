Emanzipation durch die Schrift

Im Unterschied zum schiitischen kennt der sunnitische Islam keinen Klerus und daher auch keine klerikale Hierarchie. Faktisch gab und gibt es aber doch immer Fachgelehrte, die religiöse Basistexte im Sinne eigener und staatlicher Interessen interpretieren und so entscheidenden Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Eines der wichtigsten Interessen ist die Aufrechterhaltung der patriarchalen Ordnung.

Während meines Aufenthaltes in Algerien zwischen 1977 und 1988 nahm ich an einer Frauenbewegung teil, die mit machtvollen Demonstrationen mehrere Jahre verhinderte, dass ein aus der Scharia entwickeltes Familienrecht in Kraft trat. Es verstieß gegen die Verfassung, die seit der Unabhängigkeit des Landes die Gleichberechtigung der Frau als Bürgerin festschrieb. In der Familie sollte sie aber lebenslang von männlichen Vormündern abhängig und im Erbrecht benachteiligt bleiben sowie diskriminierenden Scheidungsregeln unterliegen. Auch das Züchtigungsrecht und die P...