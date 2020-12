Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rentenklau per Urteil Bundessozialgericht: Ehemalige Volkspolizisten erhalten keine höheren Altersbezüge Bernd Müller Ehemalige Volkspolizisten der DDR erhalten keine höhere Rente. Das entschied am Mittwoch das Bundessozialgericht in Kassel. Die Richter waren der Auffassung, dass Geld für Verpflegung und Bekleidung nicht bei der Rentenberechnung berücksichtigt werden darf. Damit hoben sie ein teilweise anderslautendes Urteil aus Thüringen auf und bestätigten Urteile aus Sachsen. Für zahlreiche Polizisten könnte das Urteil auch bedeuten, dass sie wieder einen Teil ihrer Rente verlieren. Im vergangenen Jahr hatten verschiedene Landessozialgerichte noch befunden, dass zumindest Verpflegungsgelder als Arbeitsentgelt gelten und damit einen Einfluss auf die Höhe der Renten hätten. Nach Schätzungen der Gewerkschaft der Polizei könnte der Gerichtsbeschluss Auswirkungen auf bis zu 15.000 frühere Volkspolizisten in den Bundesländern Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg und auf etwa 20.000 Personen in Sachsen haben. Geklagt hatten ...

Artikel-Länge: 2949 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen