Weißbach, Wachowiak

Er war auf der Leinwand Indio in Mexiko und Großstadtfilou in Berlin, aber er ist ein Kind des Erzgebirges. Am 8. Dezember vor 80 Jahren kam Giso Weißbach nahe Zschopau zur Welt. Hier begann er im Motorradwerk seine Ausbildung, spielte in dessen Laientheater und trat schon mit 17 im Naturtheater Greifensteine auf. Hier hat er in den vergangenen 20 Jahren Karl Mays Old Firehand und Sir David Lindsay gespielt. Obwohl er bis in die 90er Jahre vor allem durch seine Film- und Fernsehrollen bekannt war, hat ihn die Liebe zur Bühne nie verlassen.

Weißbach spielte ganz dramatisch Dürrenmatt und sehr komödiantisch Spoerl, führte Regie bei den Karl-May-Spielen Engelberg und in Luzern – aber vor allem nutzte er seinen klangvollen Bariton und zog mit Musical­ensembles durch die Lande, so mit dem »Phantom der Oper«. Etwas in Vergessenheit geriet, dass sich ...