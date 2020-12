Staatsvertrag versenkt

Von einem »Harakiri des Ministerpräsidenten« und »absurden Schauspiel« sprach die Kovorsitzende der Fraktion Die Linke in Sachsen-Anhalts Landtag, Eva von Angern. Anderen fielen Begriffe wie »Offenbarungseid« und »Trickserei« ein. Die Nachricht aus der Staatskanzlei in Magdeburg löste am Dienstag eine Welle der Empörung aus: Nach langem Tauziehen um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags entschied Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), den entsprechenden Gesetzentwurf zurückzuziehen. Damit griff der Regierungschef der »schwarz-rot-grünen« Koalition der Entscheidung des Medienausschusses im Landtag ebenso vor wie der für den 15. Dezember geplanten Abstimmung im Parlament. Auch ist die Beitragserhöhung um 86 Cent auf 18,36 Euro zum 1. Januar faktisch blockiert, da alle Länder bis zum Jahresende zustimmen müssten.

