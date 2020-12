Bolsonaro blockiert Impfstoff

Brasilien ist eines der Länder, die China mit einem Covid-19-Impfstoff beliefern will. Sinovac kooperiert dazu mit dem renommierten Instituto Butantan aus São Paulo, das über umfangreiche Erfahrungen in der Impfstoffproduktion verfügt. Die Tests waren bereits weit fortgeschritten, in Phase III, als die Gesundheitsbehörde Anvisa sie am 9. November plötzlich unterbrach – wegen eines angeblich gravierenden, ja sogar tödlichen Zwischenfalls.

Präsident Jair Bolsonaro, erklärter Gegner nicht nur von Covid-19-Vakzinen, sondern vor allem auch von China, triumphierte: Der Teststopp sei »ein weiterer Sieg« für ihn, jubelte er. Später stellte sich heraus, dass der Zwischenfall rein gar nichts mit dem Sinovac-Impfstoff zu tun hatte: Ein Testteilnehmer hatte sich das Leben genommen. Zwei Tage später hob Anvisa denn auch den Teststopp wieder auf. Höchst verärgert w...