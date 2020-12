Das tote Ende der Straße

An diesem Wochenende erscheint im Verlag mox & maritz Olaf Arndts Roman »Unterdeutschland«. Ihm ist der folgende Auszug entnommen, er erscheint mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag. (jW)

Nordneukölln, Reuterplatz. 22. Mai 2022. Hans Falck bahnt sich seinen Weg durch den täglichen Auflauf der stocktauben Kinderchauffeusen, deren Solidarität im Straßenverkehr sich radikal auf andere Babboe-Besitzer beschränkt.

Die Gehwege sind mal wieder dicht von zerrütteten Muttis in handgeschneiderten Filzkleidern, die sich mit einem einzigen Kind schon deutlich zu viel aufgehalst haben. Jeder Stauteilnehmer hält einen Baby­ccino-to-go in der Hand. Falck würgt es im Vorbeigehen vom Geruch erhitzter Milch und heißer Pappe. »Bin wohl doch Lactosephobiker jeworden, wa?« Er steckt sich aus reinem Selbstschutz eine an und fängt die wütenden Blicke der jungen Frauen auf. Als wäre er ein betagtes Kohlekraftwerk ohne Rauchgasreinigung.

Falck kocht angesichts von so...