Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Mädchen in Uniform Nach dem Tod ihrer Mutter kommt die 14jährige Manuela von Meinhardis 1910 in ein Potsdamer Mädcheninternat, wo Adelstöchter mit militärischem Drill auf ihre zukünftige Rolle als brave Ehefrauen zugerichtet werden. Verzweifelt über die Härte und Verständnislosigkeit ihrer Umgebung, flüchtet sich Manuela in die schwärmerische Liebe zu einer verständnisvollen Lehrerin und provoziert damit einen Skandal. Mit Lilli Palmer, Romy Schneider und Therese Giehse. D/F 1958. Arte, 20.15 Uhr Essgeschichten: Ein Kohl für alle Fälle Der Alleskönner aus dem Gemüsebeet Kohlgemüse bietet eine riesige Vielfalt; und niemand mag es so richtig, bzw. jeder ist froh, wenn die Sache wieder vorbei ist, saisonal. Dabei ist der Vitamin-C-Geh...

Artikel-Länge: 2299 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen