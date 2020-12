Schurke und Märchenkönig

Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Als spielwütiger 17jähriger meisterte Rolf Hoppe 1947 im ambitionierten Laientheater des heimatlichen Ellrich am Harz eine Herausforderung: die Titelrolle in »Professor Mamlock« von Friedrich Wolf. Dessen Sohn Konrad Wolf gab dem Schauspieler knapp 25 Jahre später eine Filmrolle, die ihn international bekannt machte – die des schwachen spanischen Königs Karl IV. in der Feuchtwanger-Adaption ­»Goya«, einer internationalen...